به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی که در حملات متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، فردا نوزدهم تیر ماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه اهواز تشییع خواهند شد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن اارحیم

انالله واناالیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمند مدافع ایران اسلامی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی که درحملات هوایی سحرگاهان امروز آمریکای جنایتکاربه استان خوزستان، به فیض شهادت نائل گردیدند موجب تأسف و تأثر شدید و سبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت وایثارگری مدافعان، خدمتگزاران وخصوصا جوانان متدین و عاشق جهاد و شهادت درایران اسلامی گردید.

دشمن آمریکا و صهیونی بداند و بفهمدکه با شهادت و ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها درعزم و اراده ملت ایران برای جهاد و دفاع از انقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهدشد بلکه این شهادت‌ها وخون‌ها باعث بیداری و بصیرت افزایی ملت ایران خواهدشد و آنها را برای مبارزه با رژیم‌های جوروستم وجنایتکار آمریکا و اسرائیل غاصب تا اخراج آنها از منطقه و آزادی قدس شریف راسخ ترمیکند.

سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهید پرور شهرستان‌های اهواز و کارون، پاسداران و سربازان سبز پوش حریم ولایت و بویژه خانواده‌های مکرم شهیدان توکلی، عموری و نجاتی، از خداوندمنان برای این شهیدان گرانقدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان تحمل صبر وشکیبایی، مسئلت می‌نماید.

گفتنی است این شهیدان مدافع وطن درحمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان شهدشیرین شهادت را نوشیده و به امام شهیدشان پیوستند روحشان شاد وراهشان پررهروباد.

ضمنا به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع عمومی این شهیدان با افتخار فردا جمعه مورخ ۱۹ تیرماه درنماز جمعه اهواز برگزار خواهدشدومراسم تشییع و خاکسپاری خاص هرشهیدمتعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.