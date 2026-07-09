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موکب امام رضا (ع) وابسته به هیئت رزمندگان اسلام استان اصفهان در مشهد مقدس روزانه میزبان بیش از ۲۰ هزار زائر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این موکب در ایام تشییع و تدفین امام شهید، وظیفه اسکان و پذیرایی از زائران و مجاورین را در محدوده پارکینگ حرم مطهر امام رضا (ع) بر عهده گرفته است.
این موکب با حضور ۵۵۰ خادم از خادمان لنجان، روزانه از ۲۰ هزار زائر و مجاور پذیرایی میکند.
حاج توکل آزادی، مدیر موکب امام رضا (ع) و از اعضای هیئت رزمندگان اسلام استان اصفهان گفت: ۵۵۰ نفر از خادمان لنجانی و همچنین از سراسر کشور برای خدمترسانی در این موکب حضور یافتهاند تا در این ایام وظیفه میزبانی از زائران حضرت رضا (ع) را به بهترین نحو انجام دهند.
این موکب تا صبح روز بیست و چهارم ماه در مشهد مقدس فعال است.