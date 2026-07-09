به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر امت بصیر و غیرتمند که با حضور شگفتی ساز و تشییع ده‌ها میلیونی قائد شهید خود در ایران و عراق نشان دادند زمان، زمان پایان زورگویی قدرت‌ها و قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است.

و سلام بر رزمندگان شجاع اسلام که با پاسخ کوبنده به تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا ثابت کردند سرنوشت نبرد را نه زیادی سلاح که قدرت ایمان تعیین می‌کند.

رزمندگانی که با تثبیت مدیریت بر تنگه هرمز و برقراری امنیت آن در دو هفته اخیر و با بازگشایی تدریجی آن، ظرفیت عبور و مرور را به حدود ۵۰ درصد ترددهای پیش از جنگ رساندند و در حال افزایش ظرفیت تردد شناورهایی هستند که با انضباط رعایت ضوابط امنیتی برای عبور از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی، از نیروی دریایی سپاه پاسداران کسب مجوز می‌کنند.

بار دیگر اعلام می‌کنیم بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند. ماجراجویی ارتش تروریستی آمریکا و مداخله در تعیین مسیر تردد، علاوه بر آنکه پاسخ کوبنده ما را به دنبال خواهد داشت، روند بازگشایی تدریجی را نیز با اخلال جدی مواجه می‌کند و منافع کشورهای بهره‌بردار از تنگه هرمز را به مخاطره جدی می‌افکند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی