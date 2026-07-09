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آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب در مشهد

پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید انقلاب در خیابان امام رضا (ع) مشهد در میان سیل خروشان مردم به سمت حرم امام رضا (ع) در حال تشییع است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۵:۲۷
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، حرم امام رضا (ع)
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