به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه اهل سنت شهرستان خمیر گفت: این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام برگزار شد نمادی از وحدت و همدلی بود.

سید عبدالجلیل قتالی با اشاره ابعاد مختلف زندگی رهبر شهید را برای نسل جوان افزود: برخلاف ادعای رسانه‌های پر خرج معاند واقعیت زندگی رهبر با شهادت در بیت با اعضای خانواده بر همه نمایان و موجب رسوایی رسانه‌های معاند شد.

وی گفت: با شهادت قائد امت اسلامی بار دیگر عاشورایی رقم خورد که که باعث آبیاری فرهنگ اسلامی شد.

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دیروز ۱۷ تیر نیز مراسم مشابهی در شهر رویدر با حضور آحاد مردم اهل سنت و شیعیان برگزار شد.