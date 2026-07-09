به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ستوان‌سوم حمید زارعی حاجی‌آبادی، از کارکنان مرزبانی استان هرمزگان، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد روز هفدهم تیرماه، در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در محدوده بندرکوهستک شهرستان سیریک هنگام انجام مأموریت به شهادت رسید.

این مرزبان فداکار با حضور در خط مقدم صیانت از مرز‌های آبی کشور، جان خود را در راه دفاع از امنیت، تمامیت ارضی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

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شهید زارعی حاجی‌آبادی با روحیه ایثار، تعهد و احساس مسئولیت، تا آخرین لحظه در انجام وظیفه و پاسداری از امنیت مرز‌های کشور استوار ماند و سرانجام در مسیر خدمت خالصانه، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد و به جمع شهدای سرافراز مرزبانی جمهوری اسلامی ایران پیوست.