در آستانه اربعین حسینی، کاروان پیاده انصارالحسین (ع) که حرکت خود را از مشهد مقدس آغاز کرده، به شهرستان رامهرمز در استان خوزستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاروان پیاده انصارالحسین (ع) مشهد مقدس، سال‌هاست که روزهای پایانی ماه محرم و در آستانه اربعین حسینی، راهی کربلای معلی می شود.

این کاروان باهدف ترویج فرهنگ حسینی و علوی در جامعه، تجدید بیعت با شهدای صدر اسلام تاکنون و رهبر شهیدمان این مسیر طولانی را با عشق طی می کنند.

اعضای کاروان انصارالحسین(ع) با هر قدمی که برمی‌دارند ، برای ظهور صاحب الامر و الزمان (عج) ، پیروزی اسلام و مسلمین، نابودی اسکتبار جهانی در راس آن‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار و ایجاد آرامش و امنیت و صلح در جهان دعا می‌کنند.