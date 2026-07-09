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معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با رد شایعات منتشر شده درباره تهاجم دشمن متخاصم به استان کرمان و فعال شدن سامانههای پدافندی، تأکید کرد: هیچگونه تهاجم یا تهدید امنیتی علیه استان کرمان رخ نداده و وضعیت در سراسر استان کاملاً عادی و تحت کنترل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با رد شایعات منتشر شده درباره تهاجم دشمن متخاصم به استان کرمان و فعال شدن سامانههای پدافندی، تأکید کرد: هیچگونه تهاجم یا تهدید امنیتی علیه استان کرمان رخ نداده و وضعیت در سراسر استان کاملاً عادی و تحت کنترل است.
رحمان جلالی با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فعال شدن پدافند کرمان برای مقابله با اهداف متخاصم گفت: در پی برخی تحرکات از شب گذشته در منطقه، شایعاتی مبنی بر تهاجم دشمن متخاصم به کرمان و فعال شدن پدافند هوایی مطرح شده که این اخبار صحت ندارد.
وی افزود: از شهروندان میخواهیم اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات و فضاسازیهای رسانهای توجه نکنند.
جلالی گفت: امنیت استان بهطور کامل برقرار است و هیچگونه جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.