به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مهمانان خارجی گفتند: حضور گسترده مردم در این مراسم تصویری ماندگار از ایران در افکار عمومی ثبت کرد.

آنها معتقد بودند رهبر شهید انقلاب اسلامی متعلق به همه مسلمانان است و همه مسلمانان از داغ رفتن او عزادارند.

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