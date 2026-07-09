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حرم میزبان آخرین سلام

حال و هوای حرم مطهر امام رئوف قبل از مراسم تشییع پیکر پاک رهبر مجاهد شهید انقلاب
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۵:۴۰
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، حرم امام رضا (ع)
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