به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن اارحیم

انالله واناالیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمند مدافع ایران اسلامی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی که درحملات هوایی سحرگاهان امروز آمریکای جنایتکاربه استان خوزستان، به فیض شهادت نائل گردیدند موجب تأسف و تأثر شدید و سبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت وایثارگری مدافعان، خدمتگزاران وخصوصا جوانان متدین و عاشق جهاد و شهادت درایران اسلامی گردید.

دشمن آمریکا و صهیونی بداند و بفهمدکه با شهادت و ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها در عزم و اراده ملت ایران برای جهاد و دفاع از انقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهد شد بلکه این شهادت ها وخون ها باعث بیداری و بصیرت افزایی ملت ایران خواهدشد و آنها را برای مبارزه با رژیم های جوروستم وجنایتکار آمریکا و اسرائیل غاصب تا اخراج آنها از منطقه و آزادی قدس شریف راسخ تر میکند.

سپاه حضرت ولی عصر(عج) استان خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهید پرور شهرستان های اهواز و کارون، پاسداران و سربازان سبز پوش حریم ولایت و بویژه خانواده های مکرم شهیدان توکلی، عموری و نجاتی، از خداوندمنان برای این شهیدان گرانقدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان تحمل صبر و شکیبایی، مسئلت می نماید.

گفتنی است این شهیدان مدافع وطن درحمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان شهدشیرین شهادت را نوشیده و به امام شهیدشان پیوستند روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

ضمنا به اطلاع می رساند مراسم تشییع عمومی این شهیدان با افتخار فردا جمعه مورخ ۱۹ تیر درنماز جمعه اهواز برگزار خواهدشد و مراسم تشییع و خاکسپاری خاص هر شهید متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان