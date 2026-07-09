فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی از کشف ۱۱۵ راس احشام سبک قاچاق در نوار مرزی این شهرستان خبر داد و گفت: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی از خروج این محموله به خارج از کشور جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی با رصد و پایش مستمر نوار مرزی، انجام اقدامات اطلاعاتی و برقراری گشت و کمین‌های هدفمند در ارتفاعات صعب‌العبور شهرستان پیرانشهر، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، در عملیاتی غافلگیرانه ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، موفق شدند ۱۱۵ رأس گوسفند قاچاق را پیش از خروج از مرز کشف و مهار کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و با رها کردن احشام از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سردار احمدی خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.