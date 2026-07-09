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آیین اختتامیه جشنواره کشوری قرآنی «مشکات» ویژه حافظان کل، همراه با مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت «قائد شهید قرآنی امت»، شنبه ۲۰ تیرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه جشنواره «مشکات» با حضور جمعی از مسئولان، استادان بینالمللی، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی کشور در محل مؤسسه آموزش عالی قرآن کریم «مشکات» برگزار خواهد شد.
جشنواره حفظ قرآن کریم مشکات امسال با حضور دو هزار و ۵۱۱ نفر برگزار شد که مرحله نخست آن به صورت آزمون کتبی برگزار شد که شامل بخشهای حفظ کل، ترجمه آیات و تفسیر سوره مبارکه حجرات بود. پس از آن، در مرحله نیمهنهایی که ۲۰ و ۲۱ آذرماه سال گذشته به صورت آنلاین برگزار شد، ۵۰ نفر از آقایان و ۵۰ نفر از بانوان به رقابت پرداختند.
در نهایت ۱۴ نفر از آقایان و ۱۲ نفر از بانوان به مرحله نهایی مسابقات حفظ قرآن مشکات راه یافتند و ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ مرحله پایانی این جشنواره برگزار شد.
در این دوره اساتیدی ازجمله محمدمهدی بحرالعلوم، داور حسن حفظ و وقف و ابتدا، مهدی غلامنژاد، داور تجوید و محمدحسین سعیدیان، داور صوت و لحن بودند. همچنین در بخش بانوان نیز استادی ازجمله زهرا صریحینژاد در رشته حفظ و وقف و ابتدا، هاجر اسوار در رشته صوت و لحن و مرضیه دیانی در رشته تجوید مسئولیت داوری را برعهده داشتند.
جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم الهی «مشکات» با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن، تعمیق مفاهیم آیات الهی و شناسایی و حمایت از حافظان ممتاز کشور برگزار شد و زمینهای برای رقابت علمی و معنوی حافظان قرآن در سطح ملی فراهم کرد.