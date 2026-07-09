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حماسه مردم بصیر جنوب غرب خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به شب صد و سی و یکم رسید. اجتماع مردمی که از دیده های آنان اشک هجران رهبرشان می چکد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم انقلابی آبادان، خرمشهر، اروندکنار، چوئبده و مینوشهر در صد و سی و یکم از اجتماعات مردمی و در ایام وداع و بدرقه تاریخی با امام مجاهد شهید با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به عرصه میدان دفاع از ایران اسلامی آمدهاند و با حضور پرشور خود در میادین و خیابانها طنین ندای الله اکبر را فریاد زدند.
مردم بصیر جنوب غرب خوزستان امشب هم در اجتماعات مردمی با در دست داشتن پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، فریاد انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) سر دادند.
مردمی که در فراق آقای شهید ایران و جاماندن از آیین تشییع و وداع با اشک چشمان رهبر مجاهد شهیدشان را از دیار شهدا بدرقه می کنند.