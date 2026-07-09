مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آماده‌سازی و بهره برداری سایت موقت پایانه مرزی کوزه رش سلماس بزودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در این زمینه اظهار کرد: در راستای تاکید استاندار آذربایجان‌غربی بر توسعه مرزها و افزایش ظرفیت مبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه، پایانه رسمی مرزی کوزه‌رش سلماس به‌عنوان یکی از مرزهای هدف توسعه استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این گذرگاه مرزی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی کشور بعنوان پایانه مرزی رسمی تصویب شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با کشور مقابل، توافقات لازم برای تسریع در فعالیت این مرز انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مرحله نخست بخش مسافری این مرز به‌صورت موقت راه‌اندازی خواهد شد و در همین راستا بخش عمده زیرسازی مورد نیاز با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان اجرا شده است.

شکری تصریح کرد: اقدامات لازم در حوزه ابنیه، برق‌رسانی، آب‌رسانی، محوطه‌سازی، تأمین انشعابات و فراهم‌سازی زمینه استقرار دستگاه‌های اجرایی در محل انجام شده تا شرایط لازم برای آغاز فعالیت این پایانه فراهم شود.

وی با اشاره به مسیر دسترسی پایانه مرزی کوزه‌رش گفت: بهسازی موقت راه دسترسی این مرز نیز با اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که شامل روکش آسفالت و لکه‌گیری نقاط مورد نیاز است تا امکان تردد اولیه با ایمنی مناسب فراهم شود.

شکری خاطرنشان کرد: تعریض و ارتقای محور دسترسی به پایانه مرزی کوزه‌رش نیز از ضرورت‌های توسعه این پایانه مرزی است که در برنامه‌های آتی پیش‌بینی شده و با تکمیل مراحل اجرایی، نقش این پایانه در توسعه مبادلات مرزی استان پررنگ‌تر خواهد شد.