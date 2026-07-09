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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: امشب همزمان با تجمعات شبانه مردم در میدان آیینی ۲۲ بهمن و دیگر نقاط استان، نماز شب نخست تدفین برای رهبر شهید انقلاب اقامه و دعای کمیل قرائت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی چراغیپور »رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از اقامه نماز شب تدفین رهبر شهید انقلاب در ایلام خبر داد.
وی گفت: امشب همزمان با تجمعات شبانه مردم در میدان آیینی ۲۲ بهمن و دیگر نقاط استان، نماز شب نخست تدفین برای رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان اقامه و دعای کمیل نیز قرائت میشود.
چراغیپور افزود: افزون بر محلهای تجمع، در همه مساجد، حسینیهها و تکایای استان نیز نماز شب تدفین، محافل انس با قرآن و آیینهای معنوی برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: فردا پیش از نماز جمعه نیز ویژهبرنامههای گرامیداشت رهبر شهید در مصلای ایلام و مساجد جامع شهرستانهای استان اجرا میشود.