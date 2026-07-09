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رستاخیز ملت عراق در بدرقه پیکر امام شهید امت

پیکر قائد شهید امت پس از تشییع باشکوه در نجف در کربلا هم با حضور پر شور و گسترده عاشقان مکتب مقاومت بدرقه شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۵:۵۳
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، کربلا
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