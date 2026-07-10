به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم احمدی افزود: این طرح‌ها شامل ۴۴۳ کلاس درس با زیربنا ۶۷ هزار و ۶۲۲ متر مربع است که با ارزش ۱.۳۳ همت اجرا شده است.

وی با اشاره به ارتقای شاخص‌های فضای آموزشی و ورزشی در استان بیان کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی استان به ۷ متر مربع و میانگین سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی نیز به ۱.۰۴ متر مربع افزایش یافته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر از برچیده شدن مدارس کانکسی و چادری در استان خبر داد و گفت: مدارس کانکسی به‌طور کامل حذف شده و مدارس چادری عشایری با جمعیت بیش از ۱۰ نفر نیز در سراسر استان به‌طور کامل برچیده شده است.

احمدی همچنین از توسعه فضا‌های رفاهی و ورزشی دانش‌آموزی خبر داد و افزود: ۲ استخر دانش‌آموزی در استان به اتمام رسیده و ۲ استخر دیگر نیز تا پایان امسال تحویل خواهد شد.