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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر از تکمیل ۱۱۴ طرح آموزشی در استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم احمدی افزود: این طرحها شامل ۴۴۳ کلاس درس با زیربنا ۶۷ هزار و ۶۲۲ متر مربع است که با ارزش ۱.۳۳ همت اجرا شده است.
وی با اشاره به ارتقای شاخصهای فضای آموزشی و ورزشی در استان بیان کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی استان به ۷ متر مربع و میانگین سرانه فضای ورزشی دانشآموزی نیز به ۱.۰۴ متر مربع افزایش یافته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر از برچیده شدن مدارس کانکسی و چادری در استان خبر داد و گفت: مدارس کانکسی بهطور کامل حذف شده و مدارس چادری عشایری با جمعیت بیش از ۱۰ نفر نیز در سراسر استان بهطور کامل برچیده شده است.
احمدی همچنین از توسعه فضاهای رفاهی و ورزشی دانشآموزی خبر داد و افزود: ۲ استخر دانشآموزی در استان به اتمام رسیده و ۲ استخر دیگر نیز تا پایان امسال تحویل خواهد شد.