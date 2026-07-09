به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این فرماندهی در هفته گذشته موفق به کشف ۳۵ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی غیرمجاز در بازرسی از ۲۰ دستگاه خودرو شدند.

او با اشاره به عظم جدی پلیس در برخورد با پدیده شوم قاچاق و استمرار طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی در طول سال، بیان کرد: ارزش فرآورده‌های نفتی کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص پرونده تشکیل و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.