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اهالی شهرستان بهبهان استان خوزستان با برپایی موکب و پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید در استان قم، جلوهای از ارادت به قائد امت و اتحاد و دلدادگی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) و اعضای شهید خانواده ایشان، فقط وداع و تشییع نبود، بلکه جلوهای از دلدادگی، اتحاد و عشق به قائد امت از ایران تا عراق را با فریاد خونخواهی از دشمنان و استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژیم غاضب و منفور صهیونیستی به نمایش گذاشت.
برپایی موکب شهرستان بهبهان در مدرسه علمیه ملاصادق استان قم برای پذیرایی از زائران و شرکت کنندگان در این مراسم میلیونی و تاریخی، تنها ذرهای از ارادت و دلدادگی این دریای خروشان را به نمایش گذاشته است.
پخت روزانه ۳ هزار پرس غذا، اسکان روزانه هزار و ۵۰۰ نفر زائران رهبر شهید، توزیع نوشیدنی های سرد و گرم ازجمله خدمات موکب عاشقان امام خامنه ای شهرستان بهبهان در استان قم است.