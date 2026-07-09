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روند توسعه طرحهای توسعهای بیمارستان فارابی بستک با کمک دولت و خیران سلامت در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان فارابی بستک گفت: توسعه بخش CCU، نصب قریب الوقوع دستگاه MRl، اندوسکوپی، کولونوسکوپی و راه اندازی دانشکده پرستاری در بستک از مهمترین طرحها توسعهای بیمارستان فارابی بستک و نظام سلامت شهرستان است.
احمد جباری با قدردانی از خیران سلامت و بیان نقش مهم آنان افزود: استقرار دستگاه MRI تا پایان مرداد یا شهریور در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به روند توسعه بیمارستان از سال ۱۳۸۸ افزود: این مرکز از طرح اولیه ۴۰ تختخوابی به ۶۴ تخت ارتقا یافته و بخشهای تخصصی آن در حال تکمیل است.
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نماینده غرب هرمزگان همچنین از راهاندازی قریبالوقوع بخش ۲۰ تختخوابی CCU خبر داد و افزود: بخشهای اندوسکوپی و کولونوسکوپی نیز بهزودی فعال میشود و همچنین ایجاد دانشکده پرستاری بستک نیز در دستور کار قرار دارد.