به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان فارابی بستک گفت: توسعه بخش CCU، نصب قریب الوقوع دستگاه MRl، اندوسکوپی، کولونوسکوپی و راه اندازی دانشکده پرستاری در بستک از مهم‌ترین طرح‌ها توسعه‌ای بیمارستان فارابی بستک و نظام سلامت شهرستان است.

احمد جباری با قدردانی از خیران سلامت و بیان نقش مهم آنان افزود: استقرار دستگاه MRI تا پایان مرداد یا شهریور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به روند توسعه بیمارستان از سال ۱۳۸۸ افزود: این مرکز از طرح اولیه ۴۰ تختخوابی به ۶۴ تخت ارتقا یافته و بخش‌های تخصصی آن در حال تکمیل است.

بیشتربخوانید: بهره برداری از مرحله دوم همراه سرای بیمارستان فارابی بستک

نماینده غرب هرمزگان همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع بخش ۲۰ تختخوابی CCU خبر داد و افزود: بخش‌های اندوسکوپی و کولونوسکوپی نیز به‌زودی فعال می‌شود و همچنین ایجاد دانشکده پرستاری بستک نیز در دستور کار قرار دارد.