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تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق، بازتابی گسترده در شبکههای اجتماعی و رسانههای مجازی داشت و کاربران با انتشار تصاویر و پیامهای مختلف، این رویداد تاریخی را روایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهرهای نجف و کربلا، توجه گسترده کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد.
کاربران با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از حضور میلیونی مردم در این مراسم، ضمن ابراز ارادت به مقام والای رهبر شهید، این وداع تاریخی را به اشتراک گذاشتند.
بسیاری از کاربران، این مراسم را «صحنهای از وحدت اسلامی» و «تأیید جایگاه رهبر شهید در دل امت» توصیف کردند. همچنین تصاویر طواف پیکر مطهر در حرم امام علی (ع) و حرکت کاروان تشییع به سمت کربلا، بیشترین بازنشر را در شبکههای اجتماعی داشت.
فضای مجازی در این روزها، آئینهای از عشق و ارادت مردمی بود که از جایجای جهان، این وداع تاریخی را روایت کردند.