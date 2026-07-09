به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات بسکتبال زیر ۱۸ سال قهرمانی غرب آسیا در امان اردن، تیم کشورمان در سومین دیدارش مقابل تیم سوریه با نتیجه ۸۲ - ۶۱ پیروز شد و به سومین بردش در این مسابقات دست پیدا کرد. ملی‌پوشان ایران در دو بازی اول مقابل فلسطین و عراق به پیروزی رسیدند و سوریه هم مقابل اردن و فلسطین به پیروزی رسیده بود.

ادامه برنامه دیدار‌های تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:

جمعه ۱۹ تیر ایران – اردن | ساعت ۲۰:۰۰

شنبه ۲۰ تیر ایران – لبنان | ساعت ۱۴:۰۰

رقابت‌های قهرمانی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران غرب آسیا ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به میزبانی اردن برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام آسیا را کسب خواهند کرد.