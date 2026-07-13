رهبر شهیدمان نشان داد که ایران قوی، کشوری نیست که التماس غرب کند، بلکه کشوری است که روی پای خود می‌ایستد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رهبری که از مهمترین سرمایه خود یعنی جانش گذشت برای اعتلای وطن .

او که زیستنش خدمت بود و شهادتش افتخار ؛ میراثی ماندگار از جنس ایران قوی از خود به یادگار گذاشت .

آنچه رهبر شهید به یادگار گذاشت، یک گفتمان خودباوری بود. از میدان دیپلماسی که در آن ایران حرف اول را در منطقه می‌زند، تا میدان علمی که جوانان این سرزمین مرزهای دانش را جابه‌جا می‌کنند، همه و همه تصدیق می‌کنند که خون پاک این شهید، درخت تنومند انقلاب را بارورتر ساخته است.

اما شاید مهم‌ترین میراث رهبر شهید، باور به "ما می‌توانیم" بود؛ باوری که امروز در تاروپود صنعت، کشاورزی و علم این مرزوبوم جاریست.