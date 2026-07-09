روحانی مبارز و جانباز جنگ تحمیلی حجت الاسلام والمسلمین حاج ولی رضا قربانی حق امام جماعت مسجد ولی عصر بالا محله فومن و مدیر حوزه علمیه حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، پیکر این عالم مجاهد امروز با حضور حضرت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، مسئولان و قشر‌های مختلف مردم در فومن تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ولی رضا قربانی حق در سال ۶۴ در منطقه عملیاتی کردستان از ناحیه پای چپ مجروح و به درجه رفیع جانبازی نایل آمده بود.

وی بیش از ۳۰ سال به عنوان امام جماعت مسجد ولی عصر بالا محله فومن و مدیر حوزه علمیه حضرت آیت الله بهجت فومنی بود.