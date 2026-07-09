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بازتاب جهانی حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب

رسانه‌های آمریکا گزارش دادند تهدید‌ها و توهین‌های ترامپ علیه ایران ناشی از حضور میلیونی و باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید مجاهد خود است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۶:۰۴
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، بازتاب جهانی
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