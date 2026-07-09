امروز مشهد الرضا، قلب یک جهان در سوگ و وصال رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌تپد؛ چشمانی بارانی و دل‌هایی غمگسار، در فراق آقای شهید، حماسه‌ای جاودان آفریدند و با او تا ظهور عهد بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امروز مشهد الرضا، نه قلب ایران که قلب یک جهان در سوگ و وصال رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌تپد. چشمانی بارانی و دل‌هایی غمگسار، در فراق آقای شهید، حماسه‌ای جاودان آفریدند و میلیون‌ها انسان، با قلبی اندوهگین، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) گرد هم آمدند تا با قائد شهید خود وداع کنند.

این وداع، نه یک مراسم سوگواری ساده، بلکه میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و عهدی استوار تا ظهور حضرت بقیه‌الله (عج) است. مردم با فریاد‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «یا حسین»، نشان دادند که راه رهبر شهید، تا ابد ادامه‌دار است و آنان تا آخرین قطره خون، پای این پیمان ایستاده‌اند.

در این خروش عظیم، صدای گریه با شعار‌های حماسی گره خورده و مشهد الرضا را به میدان عهد دوباره تبدیل کرده است. دشمنان بدانند که این حضور، پیام روشنی برای آنان دارد؛ سرنگونی و نابودی، تنها چیزی است که در انتظار آنان است.

مردم با یادآوری سخنان رهبر شهید که می‌فرمود «همه وجود ما سهم خداست»، امروز در کنار آرامگاه ابدی خود در جوار امام رئوف، نشان دادند که عشق به ولایت و شهادت، هیچ‌گاه در دل‌های آنان کمرنگ نخواهد شد.

خبرنگار اعزامی صداوسیمای مازندران در مشهد مقدس گزارش می‌دهد که این حضور باشکوه، با آرامشی وصف‌ناپذیر همراه است؛ آرامشی که از عشق به امام رضا (ع) و وفاداری به رهبر شهید نشأت می‌گیرد. مشهد الرضا این روز‌ها بوی بهشت می‌دهد و میلیون‌ها دل، با ضربان عشق به ولایت، در این حریم نورانی می‌تپند.

گزارش از مهدی حسن پور