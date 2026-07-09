سه رزمنده سپاه اسلام در استان خوزستان به فیض شهادت نائل آمدند. این شهیدان مدافع وطن درحمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان شهد شیرین شهادت را نوشیده و به امام شهیدشان پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان در اطلاعیه‌ای از شهادت سه نفر از سبزپوشان حریم ولایت در سحرگاه امروز خبر داد.

متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن اارحیم

انالله واناالیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمند مدافع ایران اسلامی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی که در حملات هوایی سحرگاهان امروز آمریکای جنایتکار به استان خوزستان، به فیض شهادت نائل شدند. موجب تأسف و تأثر شدید و سبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت وایثارگری مدافعان، خدمتگزاران و خصوصا جوانان متدین و عاشق جهاد و شهادت درایران اسلامی شد.

دشمن آمریکا و صهیونی بداند و بفهمدکه با شهادت و ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها درعزم و اراده ملت ایران برای جهاد و دفاع از انقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهد شد بلکه این شهادت‌ها وخون‌ها باعث بیداری و بصیرت افزایی ملت ایران خواهدشد و آنها را برای مبارزه با رژیم‌های جور و ستم و جنایتکار آمریکا و اسرائیل غاصب تا اخراج آنها از منطقه و آزادی قدس شریف راسخ تر می کند.

سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهید پرور شهرستان‌های اهواز و کارون، پاسداران و سربازان سبز پوش حریم ولایت و بویژه خانواده‌های مکرم شهیدان توکلی، عموری و نجاتی، از خداوندمنان برای این شهیدان گرانقدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان تحمل صبر وشکیبایی، مسئلت می‌نماید.

گفتنی است این شهیدان مدافع وطن درحمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان شهد شیرین شهادت را نوشیده و به امام شهیدشان پیوستند روحشان شاد وراهشان پررهروباد.

ضمنا به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع عمومی این شهیدان با افتخار فردا جمعه مورخ ۱۹ تیرماه درنماز جمعه اهواز برگزار خواهدشد و مراسم تشییع و خاکسپاری خاص هر شهید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

معاونت روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان