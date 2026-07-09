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مدیر جهاد کشاورزی ایوان از پیشبینی برداشت ۸ هزار تن انگور از سطح ۶۰۰ هکتار باغات این شهرستان خبر داد و گفت: ایوان به کانون اصلی تولید انگور در استان ایلام تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان ایوان با بهرهگیری از ظرفیتهای آبی و خاکی و اجرای طرحهای نوین باغبانی، به کانون اصلی تولید انگور در استان ایلام تبدیل شده است؛ حرکتی که با اشتغالزایی برای بیش از ۵۰۰ خانوار، موتور محرک اقتصاد محلی را روشن کرده است.
خادمی مدیر جهاد کشاورزی ایوان از پیشبینی برداشت ۸ هزار تن انگور از سطح ۶۰۰ هکتار باغات این شهرستان خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر سه سایت بزرگ باغبانی شامل «پلیه»، «بانبکر» و «مزرعه شماره ۱۴» با تولید سالانه ۸ هزار تن انگور، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار و اشتغال منطقه ایفا میکنند.
اسدی مدیر باغبانی استان نیز با اشاره به تکیه بر منابع آبی و برنامهریزیهای انجامشده گفت: افزایش سطح زیرکشت باغات انگور از ۶۰۰ هکتار به ۸۱۰ هکتار در مرحله نهایی و بهرهبرداری قرار دارد که نویدبخش جهش تولید در این منطقه است.