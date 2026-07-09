مراسم تشییع پیکر "قائد شهید امت" در مشهد _ ۵

آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، امروز ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵، با حضور میلیونی مردم سوگوار، مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری، شخصیتهای سیاسی و میهمانانی از کشورهای جهان، در مشهد مقدس و خیابانهای منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) آغاز شد. این حضور کم نظیر که حاصل هفتهها انتظار و یکپارچگی ملی پس از شهادت رهبر معظم انقلاب است، نشان از عمق نفوذ معنوی ایشان در میان اقشار مختلف جامعه و همچنین جایگاه والای ایران در معادلات منطقهای و جهانی دارد. خیابانهای مشهد الرضا (ع) با انبوه جمعیت و چشم انتظاری میلیونی برای وداع با رهبر شهید انقلاب، به صحنهای از شکوه و اندوه توأمان تبدیل شده است.
عکاس :محمد رضا مجاهد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۳۸