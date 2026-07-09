به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ تیرماه به میزبانی شهر دهدشت برگزار می‌شود.

در همین راستا، کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان نام ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو اعلام کرده است که اسامی آنان به شرح زیر است:

محمدطاها ابراهیم خانلری سیس، امیرعلی قاسمی، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودكی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، دانیال میرحسینی، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد كشاورز، مهدیار مولوی، امیرعلی تقی‌زاده، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیك‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی، محمدحسین كمانی و محمدرضا شجاعی