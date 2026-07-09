به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز (پنجشنبه) تا روز دوشنبه آینده، در برخی از ساعات با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی در سطح استان و روی دریا، ضمن افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای مورد انتظار است.

در ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف همراه با غبار محلی، در طی ساعاتی وزش باد و در در برخی نقاط همراه با خیزش گردوخاک است.

در این مدت جهت باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت و در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت است.

ارتفاع موج دریا هم در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، و در سواحل و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و از امشب در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است.