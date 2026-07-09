به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در بخش‌هایی از پیام آیت الله رمضانی آمده است: پیش بینی حکیمانه امام شهید در نزدیک‌ترین زمان به وقوع جنگ سوّم به بعثت مردم غیرتمند و وفادار به نظام مقدّس جمهوری اسلامی، رخنمایی آثار بی بدیل هدایت رهبری معظّم به قرار دادن امّت، در مسیر درست تاریخ بود.

امامی که مهر به ملت و کیان نظام را با فدا شدن معنا بخشیدند تا مردم مبعوث شده در پاسخ به آن بی قرار و عاشقانه در میدان و خیابان به جستجوی آن سر از پای نشاسند و گام‌های خود را بر قدمگاه رهبر، تنظیم و به راهش امیدوارنه و پیروزمندانه ادامه دهند.

صحنه جانفدایان در عشق به رهبر و نظام در قاب اذهان دنیا ماندگار شد تا دشمن در محاسبات غلط خود غوطه ور بماند و دستپاچه هستی خود را به باد فنا دهد.

باشد که با تقاص خون امام شهید و شهیدان عرصه نبرد با قدرت‌های پوشالی، انتقامی سخت و تاریخی تقدیم امّت بپاخاسته شود.