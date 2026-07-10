عملیات اجرایی ۱۵ نیروگاه بزرگ‌ انرژی خورشیدی در خوزستان، با ظرفیت ۸۱۱ مگاوات در دست اجرا است. که ۵ طرح آن با ظرفیت ۵۶ مگاوات در مراحل پایانی احداث قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دستگاه‌های اجرایی و صنایع خوزستان با ساخت نیروگاه خورشیدی به تکالیف قانونی عمل و برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

علی اسدی با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه خورشیدی در خوزستان برای تامین برق بیان داشت: در حوزه توسعه انرژی خورشیدی در خوزستان، عملیات اجرایی ۱۵ نیروگاه بزرگ‌مقیاس با ظرفیت ۸۱۱ مگاوات آغاز شده و در دست اجرا است.

وی افزود: از این تعداد، ۵ طرح با ظرفیت ۵۶ مگاوات در مراحل پایانی احداث قرار دارد و تلاش می کنم تا در همین تابستان وارد مدار شوند.

اسدی اظهار کرد: از دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان یک بار دیگر دعوت می‌کنیم تا با اجرای تکالیف قانونی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی، برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به برگزاری جلسه توسعه انرژی خورشیدی استان در استانداری، ادامه داد: به دستور استاندار خوزستان، مقرر شد دبیرخانه انرژی در استانداری ایجاد و جلسات پیگیری به‌صورت هفتگی برگزار شود تا برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هماهنگی شود.

وی تاکید کرد: استاندار خوزستان هم بر ضرورت توجه جدی به انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید و اعلام کرده است: استفاده از صفحات خورشیدی به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران مورد توجه قرار خواهد گرفت و انتظار داریم دستگاه‌های مرتبط همه ظرفیت و توان خود را در این زمینه به کار گیرند.

اسدی در ادامه به پایداری شبکه برق انتقال و فوق‌ توزیع استان اشاره کرد و گفت: اقدامات مناسبی برای توسعه و افزایش ظرفیت شبکه برق انجام شده است تا برق مطمئنی به مشترکان تحویل شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان همچنین با دعوت از مردم برای پیوستن به پویش «یک کولر کمتر، قرار همدلی» تصریح کرد: مردم نقش مهمی در پایداری شبکه برق دارند و می‌توانند با خاموش کردن یک کولر اضافی و کاهش مصرف سایر وسایل پرمصرف، به حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند.

پیش از این مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اعلام کرده بود که اوج مصرف روز ۲۱ خردادماه به ۹ هزار و ۱۲۰ مگاوات رسیده و از پیک مصرف سال قبل عبور و رکورد جدیدی در مصرف به ثبت رسیده است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.