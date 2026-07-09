تشییع نمادین امامِ شهید در بام نفت ایران با گرمای بالاتر از ۵۰ درجه
همزمان با آیین تشییع رهبر مجاهد ایران در مشهد تشییع نمادین آقای مردم ایران در دوگنبدان هم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امروز ۱۸ تیر، همزمان با تشییع رهبر شهیدمان در مشهد، مردم شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد معروف به بام نفت ایران، درحرکتی مردمی، خودروی نمادین حامل پیکر مطهر آقای شهید را بازسازی و تابوت نمادین را نیز بر دستان خود حمل کردند
این حرکت خودجوش، با استقبال باشکوه مردم با وجود تحمل *گرمای بالای ۵۰ درجه شهر دوگنبدان شهرستان گچساران* مواجه شد.