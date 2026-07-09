به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قاسم صرافان شاعر آئینی در آئین رونمایی از کتاب شعری برای پدر شعری در رثای رهبر شهید انقلاب سروده و ارائه کرد که به شرح زیر است:

رهبر شهید ما، سخنور زمان ما‌ای امام جمعه غیور و خوش بیان ما

سال ۵۸ اولین امامتت

ما غرق غیرت و بلاغت و صلابتت

سال ۶۰ خطبه ات به قلب عاشقان نشست

رشته خیانت و نفاق را ز هم گسست

سال ۶۳ نشان قلب استوار تو

انفجار هم نشد حریف اقتدار تو

سال ۶۸ آمدی با ردای رهبری

در قامت تو دید ملت ما خمینی دیگری

زنده‌ای تو در دل ملت رشید ما

عهد ماست محکم‌ای رهبر شهید ما

قاسم صرافان