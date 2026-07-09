پخش زنده
امروز: -
با افزایش دمای هوا و به منظور حفظ سلامت و رفاه زائران و عزاداران بیش از ۵۰ دستگاه مهپاش در مسیر خیابان امام رضا (ع) و محورهای اصلی در حال خدمت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در خصوص استقرار دستگاههای مهپاش در طول مسیر تشییع پیکر رهبر شهید گفت: علاوه بر نصب مهپاشهای ثابت با سیستم لولهکشی در ارتفاع مسیر تشییع در خیابان امام رضا (ع) حدفاصل میدان بسیج تا میدان بیتالمقدس، بالغ بر ۵۴ دستگاه خودروی مهپاش نیز بهصورت مستمر در طول مسیر فعال بوده و با ایجاد فضایی خنکتر، شرایط مناسبی را برای حضور عزاداران فراهم میکنند.
مهدی یعقوبی افزود: تمامی ظرفیتهای معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد برای خدمترسانی هرچه بهتر در این مراسم بزرگ به کار گرفته شده تا زائران و مجاوران بتوانند در فضایی ایمن، آرام و با آسایش بیشتر در آئین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت حضور یابند.
وی ادامه داد: عملیات خنک سازی تا پایان مراسم بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و نیروهای خدمات شهری در کنار سایر دستگاههای اجرایی، با تمام توان در خدمت عزاداران خواهند بود.