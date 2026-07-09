فرمانده انتظامی میانه از دستگیری سارق اماکن خصوصی و کشف پنج فقره سرقت توسط ماموران کلانتری ۱۲ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسن رفیعی اظهار کرد:در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان میانه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، تحقیقات میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود موفق شدند هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی وی را در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کرد گفت:در این راستا پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.