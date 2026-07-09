به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد، در تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی محدودیت و ممنوعیت ترافیکی توقف و تردد خودروها اعمال شد.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: هم اکنون از میدان بسیج به سمت حرم مطهر، میدان شهدای گوهرشاد طول خیابان نواب صفوی، میدان شهید گمنام به سمت حرم مطهر، تقاطع طبرسی-مجلسی تا حرم مطهر، چهارراه بیسیم به سمت میدان بسیج، تقاطع کوشش - فداییان به سمت میدان بسیج، میدان غدیر به سمت جمهوری اسلامی، میدان شهدا به سمت حرم، میدان توحید به سمت میدان شهدا، میدان ابوطالب به سمت حرعاملی، تقاطع چمن - شیرودی به سمت تقاطع چمن -مصلی، تقاطع قاضی طباطبایی به سمت بلوار شهید قرنی، میدان فجر به سمت طبرسی، میدان فردوسی به سمت تقاطع خیام- فردوسی، میدان راه آهن به سمت تقاطع شهید گمنام‌ و تقاطع مصلی- ۲۲ بهمن محدودیت ترافیکی شامل تردد خودروها برقرار است.