به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع گفت: در پی بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی به علت مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مهر و موم شد.

وی افزود: فرد متخلف دارای سوابق متعدد مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و جعل عنوان پزشک است و پرونده وی مطابق ضوابط قانونی در دست پیگیری قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند.