تجمع‌های شبانه حالا بعد از گذشت بیش از ۴ ماه و تقارن با وداع و بدرقه‌ی رهبر شهید پر شور‌تر شده و به دشمنان و تمام ملت‌های آزادی خواه جهان پیام همبستگی، خونخواهی و ایستادگی می‌دهد.

ادامه میدان داری شبانه مردمان مرزدار دیار کردستان ادامه میدان داری شبانه مردمان مرزدار دیار کردستان ادامه میدان داری شبانه مردمان مرزدار دیار کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این تجمعات، جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب بود؛ حضوری که پیام آن، ایستادگی، وفاداری و دفاع از ایران اسلامی در برابر هرگونه تهدید و دشمنی است.در یکصد و بیست و نهمین شب تجمعات مردمی در استان کردستان ، مردمان مرزدار این دیار با سر دادن شعارهای حماسی، بر وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.