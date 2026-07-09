امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تشییع تاریخی پیکر رهبر مجاهد انقلاب در حرم امام حسین (ع)

مردم مومن کربلا در مراسمی تاریخی رهبر شهید ایران را در حرم امام حسین(ع) تشییع کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۶:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بار دیگر نقض آتش‌بس
بار دیگر نقض آتش‌بس
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
خبرهای مرتبط

تشییع تاریخی امام مجاهد شهید در کربلا

از کربلا تا نجف عراق در وداع با امام شهید مقاومت یکپارچه شد

رستاخیز ملت عراق در بدرقه پیکر امام شهید امت

تشییع پیکر رهبر شهید در نجف اشرف و کربلای معلا

رستاخیز ملت عراق در بدرقه پیکر امام شهید امت

پایان مراسم وداع با امام شهید امت در کربلای معلی

برچسب ها: مراسم تشییع شهید ، رهبر شهید ، حرم امام حسین (ع)
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 