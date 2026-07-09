آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس از مسیر خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی از ظهر امروز آغاز شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ میلیون‌ها نفر از مردم دلداده ولایت با چشمانی اشکبار و دل‌هایی مملو از دلتنگی، با امام شهیدشان وداع و پیکر ایشان را برای خاکسپاری در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا باشکوه هرچه تمام‌تر بدرقه کردند.

شیرازی‌ها هم با قلب‌هایی سرشار از دلتنگی، با حضور در حرم نورانی حضرت شاهچراغ (ع)، دلها را روانه حریم خورشید خراسان کردند.

این مراسم همچنان درحال برگزاریست و موج جمعیت صحنه‌هایی باشکوه از حضور، ارادت و همراهی مردم را رقم زده است.