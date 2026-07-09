مدیرفنی تیم فوتبال چادرملوی اردکان: یک هوادار یزدی حاضر است هزینه‌های سفر دبیرکل فدراسیون به مالزی را بپردازد تا او اشتباه خود در ارسال نامه به AFC و معرفی گل‌گهر به عنوان نماینده ایران را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید علیدوستی گفت: ابتدا درخشش، افتخارآفرینی و شجاعت بازیکنان چادرملو اردکان و کادر فنی، به‌ویژه سعید اخباری را به جامعه فوتبال ایران، مردم استان یزد و شهرستان اردکان تبریک می‌گویم. پشتوانه مردمی این موفقیت بسیار ارزشمند است. حق مردم آن منطقه است که پس از سال‌ها صاحب تیمی باشند که در سطح اول فوتبال کشور افتخارآفرینی کرده است. جا دارد از نماینده اردکان، آقای دهقانی، استاندار یزد، مدیران شرکت و اعضای هیات مدیره باشگاه نیز تشکر کنم که با حمایت‌های خود زمینه ساز کسب این موفقیت شدند.

وی با اشاره به اهمیت حضور یک تیم در رقابت‌های آسیایی افزود: تأثیرات حضور یک تیم در آسیا تنها به مسائل ورزشی محدود نمی‌شود. این موضوع ساعت‌ها بحث کارشناسی می‌طلبد؛ از ایجاد شور، نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی گرفته تا افزایش انگیزه نسل نوجوان و جوان برای حضور در فوتبال. چنین موفقیتی بذر عشق به فوتبال را در استان یزد و اردکان می‌کارد و زمینه ظهور استعداد‌های جدید را فراهم می‌کند.

مدیر فنی چادرملو درباره اشتباه رخ داده در معرفی نماینده ایران اظهار داشت: شناخت زیادی از دبیرکل فدراسیون ندارم و تنها دوران داوری ایشان را به خاطر دارم. اما فارغ از اشخاص، مطالبه مردم یک استان قابل چشم‌پوشی نیست. خطای انسانی یا حذف و جابه‌جایی یک یا دو نفر، پاسخگوی خسارتی که به روحیه مردم وارد شده نخواهد بود. در روز‌های اخیر همان اندازه که مردم اردکان و استان یزد از خبر صعود خوشحال شدند، پس از انتشار اخبار اخیر دچار ناراحتی و سرخوردگی شدند. این موضوع تبعات اجتماعی و روانی دارد و از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال می‌خواهم شخصاً برای حل این مسئله ورود کنند، زیرا هنوز قرعه‌کشی انجام نشده و امکان اصلاح این اشتباه وجود دارد.

علیدوستی با اشاره به پیشنهاد یکی از حامیان فوتبال استان یزد ادامه داد: یکی از حامیان و علاقه‌مندان فوتبال که اصالتاً یزدی است با من تماس گرفت و اعلام کرد، چون دبیر فدراسیون شنیدیم دائم السفر است حاضر است تمام هزینه‌های سفر، اقامت و حق مأموریت دبیرکل فدراسیون را تقبل کند تا شخصاً به مالزی برود و موضوع را از نزدیک پیگیری و این اشتباه را اصلاح کند. حیثیت فوتبال ایران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و نباید اجازه داد این اتفاق به یک بحران ملی تبدیل شود.

وی درباره وضعیت سهمیه آسیایی چادرملو گفت: چادرملو دو بار گل‌گهر را در زمین فوتبال شکست داده و با پیروزی مقابل پرسپولیس نیز شایستگی فنی خود را به همه ثابت کرده است. اگر از ابتدا روند محاسبات به درستی انجام می‌شد، چادرملو باید به عنوان نماینده ایران معرفی می‌شد. صدور رأی کمیته انضباطی پس از چهار ماه نیز در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تأثیر نبوده است. فوتبال ایران تاکنون با چنین پرونده‌ای روبه‌رو نشده و اگر این موضوع اصلاح نشود، به یک رسوایی بزرگ تبدیل خواهد شد. امیدوارم وزیر ورزش و رئیس فدراسیون با تدبیر خود این مسئله را حل کنند.

مدیر فنی چادرملو تصریح کرد: در شهر‌های استان یزد، اردکان و مناطق کویری که فرصت‌های تفریحی و نشاط اجتماعی محدودتر است، فوتبال می‌تواند امید و انگیزه‌ای بزرگ برای مردم باشد. کارگر معدن، نوجوان اردکانی و جوانان و کسبه یزدی حق دارند از موفقیت تیم شهرشان لذت ببرند و نباید با تصمیمات اشتباه این شادی از آنان گرفته شود.

علیدوستی در پاسخ به به تفاوت نحوه اعزام مدیران فوتبال در سال‌های گذشته و امروز گفت: به هر حال حضور رئیس فدراسیون در کنار تیم ملی یک موضوع طبیعی و قابل درک است، اما درباره برخی دیگر از مدیران این سؤال وجود دارد که اساساً نقش و تأثیر حضورشان چیست. دبیرکل فدراسیون در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود حضورش باعث دلگرمی تیم ملی است، یا هر کشور صد نفر همراه دارد، اما واقعاً هنوز متوجه نشده‌ام این دلگرمی دقیقاً از چه جنسی است و چه تأثیری در روند فنی یا روحی تیم دارد.

وی افزود: شنیده‌ام برای برخی از اعضای کاروان اعزامی، پاداش‌ها و حق مأموریت‌های قابل توجهی در خواست رد شده است. درباره صحت پرداخت آنها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، در شرایطی که فوتبال ایران با محدودیت‌های مالی روبه‌روست، باید در هزینه‌کرد منابع دقت بیشتری صورت بگیرد و اولویت‌ها به گونه‌ای باشد که منافع فوتبال کشور و باشگاه‌ها حفظ شود.

ستاره سال‌های دور فوتبال ایران در پایان با اشاره به آسیایی شدن نماینده اردکان با تاکید بر لزوم حمایت ویژه از این تیم گفت: از مسئولان عالی رتبه شرکت چادرملو درخواست دارم که نگاه ویژه‌ای به این تیم داشته باشند چرا که حالا یکی از نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی است و به تقویت و برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارد تا حریف دست و پا بسته‌ای برای تیم‌های تا دندان مسلح آسیایی نباشد و تا شهریور وقت زیادی نیست.