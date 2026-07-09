به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی کاراته در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران در بخش کومیته با حضور مدال آوران مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران و همچنین اردونشینان ۲۴ تیر در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان استان تهران برگزار می‌شود.

همچنین انتخابی کاتا نیز با حضور مدال آوران و نفرات پنجم مرحله اول لیگ کاراته وان و همچنین مدال آوران و نفرات پنجم مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران، در دو بخش کاتا انفرادی و تیمی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال، ۲۵ تیر برگزار می‌شود.

ارفاق وزن در بخش کومیته یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

کاتارو‌ها در بخش انفرادی ۴ کاتا و در بخش تیمی ۳ کاتا به همراه بونکای باید اجرا کنند.