پخش زنده
امروز: -
مسابقات انتخابی کاراته ردههای پایه دختران در دو بخش کاتا و کومیته ۲۴ و ۲۵ تیر در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی کاراته در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران در بخش کومیته با حضور مدال آوران مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران و همچنین اردونشینان ۲۴ تیر در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان استان تهران برگزار میشود.
همچنین انتخابی کاتا نیز با حضور مدال آوران و نفرات پنجم مرحله اول لیگ کاراته وان و همچنین مدال آوران و نفرات پنجم مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران، در دو بخش کاتا انفرادی و تیمی ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال، ۲۵ تیر برگزار میشود.
ارفاق وزن در بخش کومیته یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
کاتاروها در بخش انفرادی ۴ کاتا و در بخش تیمی ۳ کاتا به همراه بونکای باید اجرا کنند.