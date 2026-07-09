پخش زنده
امروز: -
در پی درگیریها، تجاوزات و بدعهدی آمریکا در حمله به ایران آنتونیو گوترش در بیانیهای ابراز نگرانی کرد که تبادلات نظامی اخیر میتوانند پیشرفتهای دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را بهخطر بیندازد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی درگیریها، تجاوزات و بدعهدی آمریکا در حمله به ایران آنتونیو گوترش در بیانیهای که توسط استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل منتشر شد ابراز نگرانی کرد که تبادلات نظامی اخیر میتوانند پیشرفتهای دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران را بهخطر بیندازد.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد بازگشت به درگیریهای تمام عیار میتواند پیامدهای «فاجعهباری» برای مردم منطقه و همچنین برای صلح و امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
او از همه طرفها خواست حداکثر خویشتنداری را به کار گرفته از اقدامات تنشزای بیشتر خودداری کنند و گامهایی فوری برای کاهش تنشها بردارند.
همچنین گوترش خواستار احترام کامل به قوانین بینالمللی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی و همچنین صیانت از آزادی کشتیرانی شد.
دبیرکل از واشنگتن و تهران خواست بدون تأخیر مذاکرات را از سر گرفته و اختلافات باقیماندهی خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند.
وی همچنین بر آمادگی سازمان ملل برای حمایت از تلاشهای معطوف به پیشگیری از گسترش درگیری، بازگرداندن ثبات و دستیابی به راهحلی جامع و پایدار تاکید کرد.