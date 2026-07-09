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۱۳۰۰ نفر از روحانیون معزز استان کردستان در سوگ شهادت و به خاکسپاری قائد شهید امت بیانیهای صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستایان اهل سنت استان کردستان در این بیانیه آوردهاند: امروز، ایران سوگوار فقدانی که نه تنها یک رهبر، بلکه تکیهگاه عزت امت و پاسدار امانت اسلام بود.
در این بیانیه امده است: ما، ماموستایان، علما و روحانیون اهل سنت استان کردستان، به نمایندگی از تودههای مؤمن، غیور و وطن دوست کردستان، با قلبی آکنده از شیون و اندوه، شهادت بزرگ مربیان وحدت و پیشوای امت، حضرت امام سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دام ظله)، خاندان معظم ایشان، ملت فداکار ایران و تمامی آزادگان و عدالتخواهان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
روحانیان کردستانی در این بیانیه اعلام کردهاند: اهل سنت ایران، بهویژه مردم شریف و وفادار کردستان، این خاک را خانه مشترک همه ایرانیان میدانیم و پاسداری از تمامیت ارضی و عزت آن را وظیفهای دینی، ملی و اخلاقی بر گردن خویش میشماریم.
در این بیانیه امده است: ما با پاسداشت اندیشههای استقلالطلبانه و عدالتمحور این رهبر فقید، بر استمرار مسیر خدمت، حفظ همبستگی ملی و ایستادگی در برابر هرگونه توطئه برای ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب، پیمان میبندیم.