رئیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از زندان مرکزی شیراز طی یک دیدار چهره به چهره به درخواست‌های ۳۵۰ مددجو رسیدگی و بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید صدراله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس یک هیئت عالی قضائی متشکل از معاونین قضائی، دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، معاونین محاکم و دادسرا و قضات اجرای احکام حقوقی و کیفری با حضور در زندان با بیش از ۳۵۰ مددجو دیدار کردند که این دیدار چهره به چهره، به آزادی ۳۰ زندانی و اعطای مرخصی به ۱۰۰ نفر دیگر انجامید.

رئیس کل دادگستری استان فارس، در این بازدید که به صورت همزمان در سایر زندان‌های استان فارس نیز صورت گرفت، از رویکرد تحولی و تعالی محور قوه قضائیه در رسیدگی به امور زندانیان خبر داد.

رجایی نسب با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه، برنامه‌های میز خدمت قضائی و بازدید‌های هدفمند از زندان‌ها را در همین زمینه خواند و گفت: در این بازدید، بیش از ۳۵۰ مددجو در زندان مرکزی شیراز موفق به دیدار حضوری با مقامات قضائی شدند و مسائل خود را بدون واسطه مطرح کردند.

وی عملکرد زندان‌های استان در دوران جنگ تحمیلی سوم و همچنین حوزه‌های بهداشتی، عمرانی، نظارت الکترونیک، فرهنگی و اشتغال را مثبت ارزیابی و نقش معاون ناظر بر امور زندان‌های دادگستری، قضات ناظر و دادستانی مرکز استان را در پیشبرد این سیاست‌ها مؤثر و تحول‌آفرین خواند.

رئیس کل دادگستری استان فارس، فعالیت‌های قرآنی ۲۵۰۰ زندانی و توسعه اشتغال در زندان‌ها را نمونه‌های موفق همکاری مجموعه قضایی و زندان‌ها خواند و خواستار استمرار تعامل سازنده میان این دو مجموعه شد.

رجایی نسب با تأکید بر کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری، به قضات گفت: افراد واجد شرایط، به‌ویژه محکومان جرایم مالی و غیرعمد که در حال بازگشت از مرخصی هستند، می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین از ظرفیت نهاد‌های اشتغال‌محور برای معرفی این افراد استفاده شود تا ضمن باز اجتماعی شدن، از جمعیت کیفری کاسته شود.