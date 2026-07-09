انجمن خودرو امریکا اعلام کرد با از سرگیری تجاوز امریکا علیه ایران، میانگین قیمت بنزین با افزایش ۵ سنتی به سه دلار و ۸۵ سنتبرای هر گالن رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن خودرو امریکا اعلام کرد با از سرگیری تجاوز امریکا علیه ایران، میانگین قیمت بنزین با افزایش ۵ سنتی به سه دلار و ۸۵ سنتبرای هر گالن رسید.

این بزرگترین رشد یک روزه قیمت در دو ماه گذشته است. این در حالی است که با برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا قیمت بنزین حدود ۷۰ سنت کاهش پیدا کرده بود.

با وجود این کاهش، قیمت بنزین در امریکا هم اکنون حدود سی درصد بالاتر از قیمت آن قبل از حمله به ایران است.

در همین حال حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قیمت بنزین به دلیل جنگ بی‌ملاحظه ترامپ در حال افزایش است. اقتصاد جمهوری‌خواهان یک آشفتگی کامل است.

شما (مردم آمریکا) شایسته شرایط بهتری هستید.