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مراسم تشييع پيكر «قائد شهيد امت» در مشهد - ۴

مشهد الرضا امروز میزبان زائران مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیت‌های کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی است.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۰۳
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برچسب ها: مشهد ، تشییع ، رهبرشهیدانقلاب
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